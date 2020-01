Motorino in fiamme a Legnano: pompieri in azione.

Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio i Vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza della rotatoria tra viale Toselli e via Magenta a Legnano. Appena giunti sul posto hanno trovato un motorino in fiamme. Fortunatamente il proprietario è rimasto illeso. I pompieri hanno prontamente spento l’incendio. Non è ancora chiaro il motivo del rogo.