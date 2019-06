Motta Visconti accoglie il nuovo vicario parrocchiale don Luca Invernizzi, che ha tenuto la prima messa domenica 23 giugno.

La comunità accoglie don Luca, il nuovo vicario

Ha fatto il suo esordio alla messa domenicale del 23 giugno il nuovo vicario parrocchiale di Motta Visconti, don Luca Invernizzi. Il 31enne di Liscate è vicario anche per l'unità pastorale di Casorate Primo, Moncucco, Pasturago di Vernate. Don Luca è stato ordinato sacerdote dall'Arcivescovo di Milano Mario Delpini lo scorso 8 giugno in Duomo, durante la stessa cerimonia che ha visto l'ordinazione per il 26enne mottese don Paolo Matteo Ettori. Calorosa l'accoglienza della comunità mottese per il nuovo vicario. Sulla facciata di una abitazione c'era uno striscione con un simpatico messaggio: "Don Luca, la Mott ti da il benvenuto. Ps. Che dio te la mandi buona".