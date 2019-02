Motta, fumo dal tetto di una casa in via Annoni, nei pressi della biblioteca: problemi alla canna fumaria per l’abitazione. Intervengono i vigili del fuoco

Motta, fumo dal tetto di una casa in via Annoni: intervento dei vigili del fuoco non lontano dalla biblioteca comunale nella tarda mattinata di martedì 26 febbraio. Dalla sommità di una abitazione ha iniziato a levarsi una densa coltre. Secondo le primissime ricostruzioni, alla base ci sarebbero problemi con il funzionamento della canna fumaria.