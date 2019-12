Motta, impressionante incidente nella notte sulla SS526: guardrail si è conficcato nella vettura con la 38enne all’interno.

Motta, fuori strada di notte: auto incastrata nel guardrail

Impressionante incidente attorno alle 20.30 di lunedì 16 dicembre sulla Statale 526 est Ticino, in località Zelata tra Beregurado e Motta Visconti: l’automobile guidata da una 38enne è uscita di strada e nell’impatto un pezzo di guard rail è stato sradicato andando a conficcarsi all’interno dell’abitacolo. Inizialmente molto preoccupanti le condizioni della donna, che è stata estratta dalle lamiere da una squadra di vigili del fuoco di Pavia intervenuti assieme al personale Areu e ad una ambulanza della Croce Rossa di Casorate, con una automedica e i carabinieri di Abbiategrasso.

Ma il trasporto al San Matteo di Pavia, dopo che la 38enne è stata stabilizzata, è avvenuto in codice giallo, segno che la donna non è considerata in pericolo di vita.