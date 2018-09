Motta, incidente nei pressi del cimitero nella notte: un auto con un 18enne e due 16enni a bordo abbatte il cancello di una villa. Tre ambulanze sul posto.

Motta, tre giovanissimi sfondano con l’auto il cancello di una villa

Hanno perso il controllo dell’auto e sono finiti per sfondare il cancello di una villa in via Vittorio Veneto: è accaduto alle 23 di ieri notte, lunedì 10 settembre, a tre giovanissimi, un 18enne alla guida e due ragazze di sedici anni, come riporta il sito di Areu. Tre le ambulanze giunte sul posto assieme ai carabinieri. Tutti e tre i ragazzi sono stati trasportati in ospedale, due al San Matteo di Pavia ed uno all’Humanitas di Rozzano, in codice giallo. Non sono dunque in pericolo di vita.

Ma grande è lo spavento per un incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori. Questa la sensazione diffusa tra i mottesi che questa mattina stanno commentando i fatti. Pare che l'auto, a velocità piuttosto sostenuta lungo la strada del cimitero, in curva abbia "toccato" un marciapiede ed a quel punto sia andata a schiantarsi contro il cancello. Per fortuna in quel momento nessuno si trovava sul marciapiede. E per gli stessi ragazzi le conseguenze avrebbero potuto essere più gravi se invece che contro il cancello l'auto fosse finita contro il muretto dell'abitazione.