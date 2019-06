Il 40enne è stato trovato morto lungo il sentiero

Sul posto i carabinieri di Abbiategrasso

Un uomo di 40 anni è stato trovato morto intorno alle 16.30 di oggi, sabato 15 giugno, in via Adige a Motta Visconti in un sentiero che porta alla discarica. Ancora da chiarire le cause del decesso. Sul posto i carabinieri della stazione di Abbiategrasso e i medici del 118 che stanno cercando di ricostruire le cause del decesso del 40enne.

Gli ultimi a vedere il 40enne sono stati i colleghi

Gli ultimi a vedere l’uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, sono stati i colleghi di lavoro intorno alle 15 di oggi. Nessuno ha poi avuto più notizie del giovane