Una donna di 53 anni è stata investita da un automezzo a Motta Visconti in via don Sturzo. Sul posto ambulanza, carabinieri e Polizia locale.

Donna di 53 anni investita a Motta Visconti

Una donna di 53 anni è stata investita da un automezzo a Motta Visconti in via don Sturzo all’altezza del civico 20. I fatti, come riporta Areu, si sono svolti poco prima delle 17.30 di oggi, martedì 19 novembre. Sul posto una ambulanza della Croce Oro di Gaggiano ed una automedica, le condizioni della donna sono inizialmente apparse gravi. In via Don Sturzo anche la Polizia locale di Motta ed i Carabinieri, che avranno il compito di fare chiarezza sulla dinamica dell’investimento.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE