Motta Visconti, incendio doloso all’interno dell’ecocentro di via De Gasperi, dove nella serata del 9 gennaio è andato a fuoco un cassonetto.

Motta Visconti, incendio doloso nell’ecocentro

Cassonetto del verde a fuoco nella tarda serata di mercoledì 9 gennaio nell'ecocentro di via De Gasperi a Motta Visconti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Abbiategrasso e di Pavia, che non hanno dovuto fortunatamente faticare molto per domare le fiamme. Alle forze dell'ordine ora il compito di accertare le cause del rogo. Ma secondo le prime indiscrezioni appare improbabile un fenomeno naturale. Ed anche la pista dell'incidente, con un mozzicone di sigaretta che potrebbe essere stato inavvertitamente gettato da qualcuno, non è da escludersi ma pare secondaria rispetto all'ipotesi di un gesto doloso volontario. Si tratta del primo episodio di questo genere nella struttura mottese.