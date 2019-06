Motta Visconti, vasto incendio all’interno di una azienda in via Don Minzoni. Sul posto i vigili del fuoco, oltre all’elisoccorso, due ambulanze ed i carabinieri.

Motta Visconti, a fuoco azienda in via Don Minzoni

Incendio in una azienda nella zona periferica di Motta Visconti, in via Don Minzoni: le ampie volute di fumo nero sono state ben visibili anche da Abbiategrasso. I vigili del fuoco sono entrati in azione poco dopo le 17.30 per domare le fiamme. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, la Polizia locale e due ambulanze, oltre all’elisoccorso. Quattro in particolare le persone le cui condizioni sono state monitorate, ma l’unico ad aver denunciato un principio di intossicamento sarebbe uno dei vigili del fuoco intervenuti. Allertate anche la Protezione civile e la Prefettura.

L'azienda coinvolta nell'incendio si occupa di materiale chimico e produce vernici.