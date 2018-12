Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 7 dicembre, la Polizia locale di Cerro Maggiore ha fermato un autocarro con targa ucraina che è risultato privo dell’autorizzazione internazionale per il trasporto di merce per conto terzi.

Multa salata e fermo del mezzo

La Polizia locale di Cerro Maggiore ha fermato un autocarro con targa ucraina nel pomeriggio di ieri. Dalla verifica del vano di carico, la pattuglia ha accertato l’accatastamento di numerosi pacchi, provvisti di etichette e scritte con gli indirizzi dei destinatari ucraini che pagano un corrispettivo proporzionato al peso per ogni trasporto abusivo.

Poichè l’ attività veniva svolta senza qualsiasi autorizzazione internazionale (licenza C.E.M.T e/o accordo bilaterale) si è provveduto al fermo per tre mesi del mezzo. Al conducente è stata data una sanzione superiore ai 4.000 euro che, trattandosi di una violazione commessa con veicolo con targa straniera, dovrà pagare per poter rientrare in possesso del mezzo.

Il fenomeno del trasporto abusivo di merce, oltre a danneggiare il mercato dei corrieri regolari, crea allarme sociale perché quanto trasferito all’estero sfugge da ogni tipo di tracciabilità.

Le parole di Sberna, Assessore sicurezza e polizia locale