Muore 47enne, indagano i carabinieri

Grave infortunio intorno alle 15.20 di oggi, lunedì 15 luglio, a Castelseprio. Un uomo di 47 anni di Tradate è morto folgorato mentre all’interno di una cabina elettrica lungo la Sp42. In via Molino Zacchetto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo che si trovava all’interno di una cabina di trasformazione è stato colpito da una scarica elettrica . I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con in personale sanitario per soccorrere la persona. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Con lui c’era anche un uomo di 73 anni rimasti illego. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Saronno. Non si esclude che si sia trattato di un tentativo di furto finito in tragedia.