Muore a 51 anni, città in lutto.

Muore a 51 anni Aldo Veronelli

Rho piange Aldo Veronelli, scomparso a soli 51 anni. Molto conosciuto in città, era uno dei “ragazzi del Mattei”, ex allievo dell’istituto tecnico di via Vaiani nonché ex giocatore della squadra di calcio della scuola che vinse il torneo scolastico regionale.

“Colpivi tutti per la tua gentilezza”

A ricordarlo con affetto e commozione è anche il consigliere comunale della lista civica Gente di Rho Marco Tizzoni che sabato 14 luglio ha pubblicato sul suo profilo facebook un pensiero per l’amico volato in Cielo troppo presto: “L’ultimo pensiero di questa lunga e caldissima giornata – scrive Tizzoni – va a te amico mio… a te che in campo lottavi come un leone con una determinazione e una forza che sembravano renderti immortale… a te che hai sensibilmente contribuito a portare la squadra del nostro istituto Mattei a vincere i campionati scolastici regionali … a te che fuori dal campo e fuori dalla scuola colpivi tutti per la tua umiltà, per la tua riservatezza e per la tua gentilezza… a te che ti facevi chiamare semplicemente Aldo perché il tuo vero nome Romualdo, Romualdo Veronelli, era un nome troppo imponente… un nome troppo altisonante … è incredibile ed è indimenticabile come con la tua sola presenza ci rasserenavi, ci davi coraggio e ci facevi stare bene… sei andato via così presto e così in silenzio… quel silenzio che ti contraddistingueva dagli altri… Caro Aldo sei sempre stato un esempio per tanti di noi e non ti dimenticheremo MAI… r.i.p”.

