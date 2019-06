Si tratta di un 35enne residente a Gerenzano.

Muore al parco degli Aironi

Muore mentre fa jogging al parco degli Aironi. E’ accaduto nel primo pomeggio, poco prima delle 14. La vittima è Mirko Fusi, 35 anni, residente in paese, che si era recato all’area verde di via Inglesina per fare un po’ di movimento. A dare l’allarme e a far attivare la macchina dei soccorsi è stato un passante, che ha visto il corpo dell’uomo riverso a terra poco distante dall’ingresso.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso da Milano, l’ambulanza di Sos Ubaldo. I sanitari hanno tentato in ogni modo di rianimare il 35enne ma per l’uomo non c’è stato nulla da far. In via Inglesina sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per effettuare tuttii rilievi di rito per stabilire le cause del decesso.