Muore in discarica a Canegrate mentre sta gettando i rifiuti: la tragedia è avvenuta ieri, venerdì 8 marzo 2019, e subito era stato detto che forse l’ecocentro sarebbe rimasto chiuso nella giornata di sabato 9 marzo. Oggi la notizia della sua riapertura.

Muore in discarica: la tragedia

Cade mentre si trova nella piattaforma ecologica di Canegrate: morto uomo di 52 anni, abitava a San Vittore Olona. L’uomo è finito a terra, forse colpito da malore. Le sue condizioni sono parse subito gravissime. Ha fatto un volo non indifferente ed è stato portato subito in ospedale, in codice rosso. Ma non ce l’ha fatta.

Discarica aperta sabato 9 marzo

In un primo momento il sindaco di Canegrate, Roberto Colombo, giunto sul posto aveva dichiarato: “A causa di un incidente occorso ad un cittadino la piattaforma ecologica di Canegrate è chiusa al pubblico. Poiché vi sono le indagini in corso per verificare l’accaduto, non è garantita la riapertura nella giornata di domani. Appena ci saranno novità verranno comunicate”. Oggi la notizia: la discarica resterà aperta nella giornata di sabato 9 marzo.

Indagini in corso

La discarica, quindi, riapre dopo i rilievi effettuati a seguito del terribile incidente. Intanto gli inquirenti stanno studiando le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza per capire la dinamica dell’accaduto.

