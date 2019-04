Muore mentre fa la spesa, dramma all’Auchan di Rescaldina.

Era arrivato al centro commerciale per fare alcune compere. Poi il malore improvviso. L’uomo, 80 anni, è morto poco dopo in ospedale. Tutto è successo nel pomeriggio di domenica 14 aprile 2019 all’Auchan di Rescaldina. L’uomo, che abitava a Varese, era arrivato per fare la spesa. Intorno alle 15.30, all’improvviso l’arresto cardiaco che l’ha fatto crollare al suolo.

I primi a intervenire sono stati gli addetti alla sicurezza del centro che sono subito accorsi per prestare le prime cure all’anziano, usando anche il defibrillatore. Poco dopo sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Caricato a bordo, è stato portato alla Mater Domini di Castellanza, in codice rosso. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

