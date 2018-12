Muore nel rogo della sua casa mentre cerca di domare le fiamme.

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 dicembre, all’1, Stefano Amicarelli, ha perso la vita tra le fiamme che bruciavano la sua abitazione in via Papa Giovanni XXIII a Castiglione Olona. L’uomo ha cercato di domare le fiamme ma è rimasto bloccato in un angolo del piano terra, perdendo la vita. Le fiamme hanno completamente distrutto la casa.

Gli aggiornamenti

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza e lo spegnimento dell’incendio dell’abitazione di Stefano Amicarelli. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica del rogo. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Varese.