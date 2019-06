Il muratore è caduto da una impalcatura di un cantiere di via Gorizia a Rho

Il muratore aveva appena ripreso il lavoro dopo la pausa pranzo

Infortunio sul lavoro poco dopo le 13.30 di oggi a Rho in via Gorizia. Sfortunato protagonista un operaio che stava lavorando in un cantiere per la costruzione di una casa. L’operaio, per cause ancora da accertare sarebbe caduto a terra da una impalcatura.

Sul posto ambulanza, elisoccorso e Polizia

Sul posto i soccorritori della Misericordia.di Arese e il personale medico dell’elisoccorso inviato dall’ospedale di Niguarda. Dopo essere.stato soccorso sul posto, il giovane con diversi traumi è stato.trasportato in elicottero all’ospedale San Carlo di Milano. Per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti gli agenti del Commissariato di Rho-Pero e gli agenti della Polizia locale di Rho