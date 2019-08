Nadia Toffa ha perso la sua battaglia. A dare la notizia sono stati proprio i suoi colleghi del programma televisivo che le sono stati sempre accanto. Aveva 40 anni.

Come riporta BresciaSettegiorni.it Nadia Toffa è spirata nelle ultime ore dopo aver lottato come una guerriera. La bresciana da qualche tempo combatteva contro il cancro e non si è mai arresa, ma purtroppo la malattia ha avuto la meglio.

Tutti la ricorderanno per il suo sorriso e la sua allegria. La notizia è stata comunicata direttamente dalla pagina ufficiale delle Iene che sempre le sono state accanto.

Ecco il loro post integrale: