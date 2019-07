Nasconde cocaina in valigia e ricopre le buste di caffè: arrestata.

Le buste di cocaina erano ricoperte di caffè in polvere, per cercare di ingannare il fiuto dei cani antidroga. Ma, secondo quanto riportato da il GiornaledeiNavigli.it, i militari del Gruppo Guardia di finanza di Linate, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Ufficio Milano3), sono riusciti a beccare la donna che aveva fatto da corriere per portare la droga in Italia.

Droga nascosta tra gli indumenti

Quattro chili di cocaina, nascosta tra gli indumenti: i finanzieri e i doganieri si sono insospettiti vedendo la donna, proveniente dalla Colombia via Francoforte, ritirare in fretta i bagagli dal nastro trasportatore per poi dirigersi di corsa verso l’uscita. L’hanno bloccata e perquisita. L’intuizione era giusta: i militari hanno sequestrato sette involucri di sostanza stupefacente e arrestato la colombiana.

