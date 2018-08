Cerca di scappare alla vista dei Carabinieri ,insospettendoli. E così i militari della stazione di Sedriano, impegnati in un posto di blocco a Vittuone, lo hanno inseguito e bloccato, scoprendo a bordo dello scooter della droga.

Nascondeva droga

110 grammi di cocaina erano nascosti sul mezzo, ma la perquisizione domiciliare ha messo in luce ben altro: in casa il giovane nascondeva, sotto il camino, 15mila euro in contanti.

Aveva anche armi

In più i militari hanno trovato anche un coltello a serramanico e due cartucce per fucile illegalmente detenute. V.M., classe 1994, italiano, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e porto illegale di arma bianca. È in attesa del giudizio per direttissima.