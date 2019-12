Lite a Crema in località Ombriano: uomo di 40 anni è stato accoltellato in strada. E’ successo intorno alle 5 della mattina di Natale.

Lite a Crema

Un uomo di 40 anni è finito in ospedale a seguito di una lite avvenuta in strada a Crema. Intorno alle 5 della mattina di Natale, in località Ombriano, il 40enne è stato ferito con una coltellata.

Operato

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso cittadino, dove è stato operato. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

