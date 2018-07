Indagini sulla Ambrocar, l’assessore si dimette dopo il polverone sollevato dalla stampa

Natoli si dimette, ma non è indagato

Il nome di Massimo Natoli è apparso su ‘il Fatto Quotidiano’ in merito a un indagine sulla ‘ndrangheta che ha coinvolto la carrozzeria Ambrocar di Novate. L’assessore allo Sport del Comune di Baranzate non risulta indagato, ma è risultato, da alcune videoregistrazioni, che frequentasse il posto. Dopo che la stampa ha diffuso tale notizia, cogliendo di sorpresa l’assessore stesso, Natoli ha deciso di presentare le sue dimissioni come assessore. Nel numero di Settegiorni del 20 luglio l’assessore spiegherà il perchè della sua decisione.