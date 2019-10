‘Ndrangheta: sequestro di beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro a Garbagnate Milanese questa mattina, mercoledì 23 ottobre.

‘Ndrangheta: sequestro di beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro a Garbagnate Milanese. L’operazione è stata svolta dalle prime luci dell’alba di oggi, mercoledì 23 ottobre, dalla Polizia di Stato della Divisione Anticrimine della Questura di Milano, in collaborazione con l’Anticrimine di Reggio Calabria coordinati dal Servizio Centrale Anticrimine. A disporre l’intervento, il Tribunale di Reggio Calabria, su proposta congiunta del locale Questore e del procuratore della Repubblica. Il destinatario del sequestro è il 43enne Bartolo Bruzzaniti residente a Garbagnate da molti anni. Sarebbe un noto esponente della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti, egemone nell’area jonica della provincia di Reggio Calabria. La cosca Bruzzaniti, alleata ai Morabito e ai Palamara, e’ stata coinvolta in vicende sul traffico di droga e sulle infiltrazioni negli appalti pubblici.

