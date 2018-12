Negozianti arrestati per droga a Saronno, ecco chi sono.

Negozianti arrestati, in manette i gestori del Trilla

Ecco chi sono i due arrestati per droga all’alba di venerdì 14 dicembre dai carabinieri di Saronno. A finire in manette sono stati gli attuali gestori del noto negozio di abbigliamento per giovani Trilla, situato nel cuore della città, nella zona di piazza De Gasperi. I due sono molto conosciuti, sia per l’attività di negozianti, sia perché con un’altra società si occupano di fornire alcuni servizi al Comune di Saronno.

Saronnesi sotto choc, i due sono conosciutissimi

Venerdì mattina i carabinieri hanno arrestato un 47enne e un 21enne, uno di Saronno e l’altro di Rovello Porro. All’alba la città e i saronnesi si sono svegliati con le sirene dei militari, guidati dal capitano Pietro Laghezza, che hanno portato a termine una brillante operazione per il contrasto dello spaccio di droga. Molti i cittadini che si sono radunati in centro e sono rimasti senza parole nello scoprire che cosa stesse accadendo. Ne è emersa la doppia vita di uno degli arrestati, il 47enne saronnese.

