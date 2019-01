A spasso nel Parco delle Groane con la divisa da militare dell’aeronautica: denunciato e multato.

In divisa nel Parco: multa da mille euro

E’ stato denunciato al Tribunale militare di Verona il 40enne di Solaro fermato nei boschi con la divisa dell’aviazione. Ad accorgersi di lui erano stati i carabinieri di Desio, che giovedì lo hanno fermato e identificato. In un primo momento l’uomo, forse sperando di evitare un controllo, aveva dichiarato di essere un militare dell’aeronautica ma, verificate le sue parole, non era risultato essere in forze al corpo. Solo successivamente ha ammesso di aver usato l’uniforme indossata durante gli anni del servizio militare. Per lui, multa da 1000 euro e sequestro della divisa per ritenzione non consentita di materiale militare.

