Si erano intrufolati nella ditta abbandonata di via Sabotino a Tradate per fumare marijuana.

Due tiri nella ditta abbandonata

Sono stati portati al comando dei carabinieri, segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti e riconsegnati ai genitori i quattro sedicenni che lunedì scorso sono stati sorpresi a fumare marijuana all’interno di una ditta abbandonata di via Sabotino. Una ditta, chiusa da anni, diventata da tempo luogo di bivacco, rifugio e degrado più volte lamentato dai residenti. Che, quando notano movimenti sospetti, non esitano a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. E così anche lunedì, quando è partita la telefonata alla Polizia locale. Una pattuglia è giunta sul posto e, non pensando certo di trovarci dei ragazzini, ha chiesto il supporto dei carabinieri. Per i ragazzini solo la segnalazione, la modesta quantità di stupefacente li ha “salvati” da una denuncia.

L’articolo su La Settimana di Saronno di venerdì 20 luglio.

