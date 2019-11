Neonato resta bloccato in macchina: messo in salvo dai Vigili del fuoco.

Nel primo pomeriggio di oggi un neonato è rimasto chiuso in macchina in via Don Antonio Balbi a Legnano. La madre ha chiuso la portiera e non è più riuscita ad aprire l’auto. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che ha messo in salvo il bambino che ora sta bene.