Avrebbe fatto tutto da sola una giovane neopatentata che nella mattinata di domenica 14 ottobre è stata coinvolta in un incidente stradale a Lainate.

Neopatentata fa un incidente

La 19enne sarebbe finita contro un ostacolo in via Santa Virginia, nella frazione lainatese di Barbaiana. Soccorsa dalla Croce Rossa di Lainate, è stata portata in codice verde all’ospedale di Garbagnate. Le sue condizioni non destano preoccupazione. L’esatta dinamica è al vaglio della Polizia locale di Lainate.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE