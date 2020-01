L’uomo di 60 anni spacciava nel suo appartamento

I carabinieri della stazione di Nerviano arrestato un uomo di 60 anni residente in paese che spacciava all’interno del suo appartamento di via Kennedy. I militari sono giunti a lui dopo una serie di segnalazioni e dopo alcuni appostamenti fatti nei giorni precedenti all’arresto. Durante i sopralluoghi effettuati, i militari della stazione di Nerviano hanno notato come, dopo aver citofonato al portone di ingresso del condominio i clienti ricomparivano poi all’esterno accompagnati dallo spacciatore. Dopo due controlli i militari hanno fermato il terzo cliente, un 34enne anch’esso di Nerviano trovandolo in possesso di 5 grammi di hashish.

Panetti di hashish trovati nell’abitazione dell’uomo

Dopo aver fermato il cliente e lo spacciatore all’esterno dell’abitazione i militari decidevano di effettuare una perquisizione all’interno della casa. Qui venivano trovati in una cassettina di sicurezza portatile, due “panetti di hashish” di cui uno già diviso in dosi, ed

accanto la somma contante di 120 euro, un bilancino di precisione e delle sigarette confezionate con la droga pronte per essere o cedute o utilizzate.

Sequestrati 300 grammi di droga

I militari complessivamente hanno sequestrato 300 grammi di droga, il denaro e gli oggetti utilizzati per lo spaccio. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere in attesa del processo