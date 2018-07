Consigli contro i truffatori.

L’appello dei vigili per battere i truffatori

La vita dei truffatori da oggi sarà più dura a Nerviano. Sì, perchè gli agenti, guidati dal comandante Franco Santambrogio, hanno messo in campo una serie di servizi mirati a scongiurare tentativi di truffe, soprattutto quelle ai danni di anziani. In questo periodo capita spesso che malviventi, fingendosi tecnici di acqua o gas ma anche appartenenti alle forze dell’ordine, riescono poi a entrare in casa e scappare col bottino.

I servizi in borghese

Gli uomini del comando nervianese in queste due settimane e a seguito di alcune segnalazioni riguardanti truffe ad anziani, hanno predisposto un servizio in borghese. Obiettivo: intensificare il pattugliamento del territorio e intervenire prontamente per verificare le segnalazioni dei cittadini così da identificare chi suona ai citofoni spacciandosi per addetti alla lettura del contatore del gas (o altro) insistendo per entrare. Nei giorni scorsi alcuni di questi personaggi hanno detto di dover effettuare controlli “annusando” l’acqua per verificarne il colore o la presenza di cristalli.

I consigli utili

Dal comando arrivano preziose raccomandazione per evitare di cadere nella trappola: mai consentire l’acceso in casa a persone estranee; nel caso si presentassero persone alla porta chiamare immediatamente il 112 (numero unico emergenze) circostanziando il più possibile la descrizione delle persone (meglio se si riesce a scattare fotografie col cellulare anche di eventuali veicoli che potrebbero risultare sospetti). Tutti consigli che la Polizia locale ribadisce forte e chiaro in quanto spesso, purtroppo, le vittime avvertono con ritardo o dando pochi particolari: e questo complica il lavoro del comando nella ricerca di persone e veicoli.

