Nessuna moschea a Magenta, divieto di preghiera anche in piazza Mercato: per i musulmani magentini sembra non esistere, ad oggi, una chance di riunirsi il venerdì. Sul numero di Settegiorni in edicola vi proponiamo un servizio che riassume le fasi della vicenda.

Nessuna moschea

Il sindaco ha spiegato perchè urbanisticamente la moschea non si può fare. Su questo punto, però, l’ex assessore Salvaggio mostra una posizione ben diversa. La comunità precisa di chiedere solo un luogo per pregare e ha inoltrato la richiesta di piazza mercato. Negata per ragioni di sicurezza e facendo leva su disposizioni ministeriali in materia.

La polemica

A Settegiorni la comunità musulmana conferma di continuare la sua battaglia per potersi riunire a pregare in città. Il Pd sostiene la battaglia e anche da Progetto Magenta si alzano critiche alla netta chiusura del sindaco.