Nel luglio 2018 era stata arrestata una donna di 44anni che gestiva un’organizzazione familiare che, con la minaccia dei riti Voodoo, costringeva donne nigeriane a prostituirsi nel Legnanese.

Nigeriane ridotte a schiave sessuali, prostituite col Voodoo

Venivano adescate e raggirate con la promessa di gestire un negozio in Italia. Ma una volta arrivate nel Belpaese, dopo la traversata del deserto e della Libia e il viaggio sui barconi nel Mediterraneo, venivano costrette a prostituirsi per ripagarli delle spese e sotto la minaccia di subire gli effetti nefasti dei riti Voodoo cui erano state sottoposte. L’indagine, partita dalla denuncia di una delle donne schiavizzate, un anno fa aveva portato all’arresto di una 44enne nigeriana a capo dell’organizzazione e alla denuncia al marito e alla figlia, e oggi ha permesso di arrivare alle sentenze di condanna.

Le condanne

Il Gup di Milano Guido Salvini ha condannato oggi la donna, il marito e la figlia con rito abbreviato. Per la 44enne condannata a 8 anni, le accuse sono state di riduzione in schiavitù con l’aggravante dello sfruttamento e del favoreggiamento della prostituzione. Per il marito e la figlia, condanne a 3 anni e a un anno e 8 mesi (pena sospesa) per i soli reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Antropologia in aula

Per la prima volta tra le perizie portate in aula, che ha permesso di rafforzare l’impianto dell’accusa, una perizia antropologica disposta dal giudice. Come già era emerso un anno fa infatti le donne venivano rese schiave con la leva dei riti Voodoo, capaci come ha confermato la perizia di creare uno stato di “dipendenza mentale”.

La settimana scorsa un’altra indagine ha portato a degli arresti a Orio al Serio, sempre per sfruttamento della prostituzione attraverso i riti Voodoo.

