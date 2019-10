Gazebo di Fratelli D’Italia in piazza a Parabiago per dire No allo Ius Soli.

Gazebo in piazza, 500 firme

Gazebo di Fratelli D’Italia in piazza Maggiolini a Parabiago con l’Onorevole Carlo Fidanza e l’onorevole Lucrezia Mantovani per dire No allo Ius Soli. In tutto sono state raccolte quasi 500 firme contro la Legge Boldrini.

Il commento di Polito

Giuliano Polito, esponente parabiaghese di Fratelli d’Italia e membro dell’Esecutivo Nazionale di Gioventù Nazionale ha dichiarato: “La cittadinanza italiana non è un passaporto europeo, la cittadinanza italiana è l’appartenenza alla nostra Nazione e al nostro Popolo, la cittadinanza italiana è la nostra identità, la cittadinanza italiana è il sangue nelle nostre vene e la terra sotto i nostri piedi: la cittadinanza italiana è la nostra Tradizione e la nostra Tradizione non è in vendita”.

