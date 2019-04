Non c’è pace per la Novedratese. Stamattina altro incidente e lunghe code; il sinistro è avvenuto intorno alle 8.20.

Fortunatamente non è accaduto nulla di grave, ma è bastato un semplice tamponamento per mandare in tilt il traffico lungo la Novedratese, soprattutto in direzione Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza.

L’incidente è avvenuto questa mattina, mercoledì 17, intorno alle 8.20. Un furgone bianco e una Fiat Seicento si sono tamponate, rimanendo poi ferme nella carreggiata. E’ accaduto vicino al ponte che è appena stato ricostruito e inaugurato. Questo ha provocato lungo colonne di auto, soprattutto in direzione Lentate. Nell’altro verso di marcia il traffico è lento ma non fermo. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma, come detto, le ripercussioni sul traffico sono state notevoli anche pwrché a quell’ora la strada è percorsa da tantissimi pendolari.