Non è una serie tv: nell'ex Snia abbandonata scontri tra bande, tentati omicidi e tanta, tanta droga IL VIDEO

Questo video dovete assolutamente vederlo. Sembrano le scene di una serie tv come “Gomorra”. Ma il palcoscenico è una delle gloriose fabbriche ormai in disuso nella Brianza proiettata verso Milanese e Varesotto, l’ex Snia di Varedo.

Succede di tutto nell’area ex Snia

I militari, nella fase delle catture, hanno recuperato oltre 200 grammi di cocaina, eroina ed hashish, una pistola con matricola abrasa, nonché arrestato in flagranza una banda di pusher.

Come racconta GiornalediMonza.it, teatro dell’indagine i grandi fabbricati dai solai pericolanti ed inghiottiti dalla vegetazione spontanea dall’impatto spettrale, ove un tempo la “Snia” di Varedo produceva tessuti sintetici. Per alcune bande di pusher era diventata un’autentica fortezza di sconfinata estensione, apparentemente inaccessibile agli ordinari controlli di polizia, divenendo una tra le più importanti piazze di spaccio della Brianza.

Droga e anche tentati omicidi

L’area ex Snia di Varedo, negli ultimi mesi, è stato lo sfondo di un’autentica guerriglia tra bande rivali, composte tutte da cittadini nordafricani irregolari sul territorio nazionale, in contrasto tra loro per il predominio del “bazar della droga”. Ben tre I tentativi di omicidio, con colpi di fucile e pistole tra i capannoni abbandonati: CONTINUA SU GIORNALEDIMONZA.IT