Non risponde a casa: allertati i soccorsi.

Non risponde a casa, arrivano i pompieri

Pomeriggio movimentato a Castellana. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 in un appartamento di via Nizzolina. Sembrerebbe infatti che all’interno dell’abitazione ci sia una persona che non risponde al campanello o al telefono. Allertati anche i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti

