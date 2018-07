Si temeva il peggio a S.Vittore Olona ma dormiva.

Non si avevano notizie, fortunatamente dormiva

Lo chiamavano sul cellulare, suonavano al suo campanello. Ma lui dormiva tranquillamente. Per fortuna c’è stato un lieto fine per quanto accaduto questo pomeriggio. Erano circa le 13 in via Bixio a S.Vittore Olona quando i vicini di casa hanno iniziato a preoccuparsi per un 65enne.

Dalla sera prima non rispondeva al telefono nè al campanello di casa. Così alcuni di loro, tra cui l’ex consigliere comunale e oggi assessore alla Sicurezza di Cerro Fabrizio Sberna, hanno cercato di alzare le tapparelle.

L’arrivo dei vigili del fuoco

Sul posto sono arrivati anche i pompieri di Legnano insieme all’ambulanza e automedica: i vigili del fuoco sono riusciti a entrare dalla finestra del bagno. Il padrone di casa era a letto. Sano e salvo. E stava dormendo. Così l’intero quartiere ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

