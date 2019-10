Non risponde in casa a Rescaldina: intervengono pompieri e ambulanza.

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre, una persona anziana è stata soccorsa da Vigili del fuoco e ambulanza in via Alberto Da Giussano a Rescaldina. Non rispondendo alle chiamate sono stati immediatamente allertate le Forze dell’ordine. Fortunatamente la persona all’interno dell’abitazione, sentito il trambusto, ha aperto la porta. Non è servito quindi il trasporto in ospedale.