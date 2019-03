Non rispondeva al telefono, nella mattinata di domenica 10 marzo 2019, sono stati chiamati i Vigili del fuoco che, sfondando la finestra, hanno trovato la 90enne morta nella sua casa a Rho.

Non rispondeva al telefono: sul posto i pompieri

Preoccupazione in un condominio di via Bellotti a Rho: una 90enne residente al settimo piano della palazzina infatti non era reperibile da qualche tempo. Sono stati così allertati i soccorsi, i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che sono saliti sul balcone dell’anziana e sono entrati nell’appartamento rompendo una finestra.

La 90enne è stata trovata morta

Dopo che sono entrati nell’appartamento della signora, i Vigili del fuoco hanno rinvenuto la 90enne morta per cause naturali.

