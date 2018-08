E’ successo la sera di Ferragosto a Legnano. il 21enne di origine albanese non si è fermato al posto di blocco. ha detto di temere che l’auto, non sua, non fosse in regola.

Ignora il posto di blocco, inseguito e fermato

Carabinieri fermi e ben visibili nello spiazzo di via Melzi in direzione Rescaldina, nottata di controlli quella di Ferragosto. E qualcuno ha cercato invano di sfuggirvi. Intorno alle 22 infatti una Lancia Y non si è fermata all’alt dei militari. Anzi, ha accelerato e si è spostata al centro della carreggiata. Subito è partito l’inseguimento, conclusosi all’immissione della Sp 527, prima dei centri commerciali con il sorpasso e il blocco da parte dei carabinieri.

Tutto in regola, sanzionato

Al volante della Lancia, di proprietà di una 40enne legnanese, un 21enne di origine albanese, senza precedenti, residente a Milano. Dalle perquisizioni e controlli lungo la strada non è stata rinvenuta alcuna sostanza stupefacente o materiale illegale. Il ragazzo avrebbe spiegato ai militari di non essersi fermato perchè temeva che l’auto, non di sua proprietà, non fosse in regola. Sono in corso ulteriori accertamenti. Intanto, per lui sono scattate diverse sanzioni, per non essersi fermato alla guida con velocità non commisurata, non essersi fermato allo stop e aver superato la linea continua di mezzeria.