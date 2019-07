Non si ferma all’alt: fermato era senza patente e in possesso di droga

Non si ferma all’alt: fermato nordafricano classe 78. Era senza patente e in possesso di droga

Nel pomeriggio di venerdì 12 luglio nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio nei pressi di via Varese, un nordafricano classe 78 non si è fermato all’alt della Polizia Locale. Dopo un breve inseguimento l’uomo è stato fermato. Da un immediato controllo è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina, privo di documento d’identità e di soggiorno e senza patente. Il soggetto era inoltre alla guida di un’autovettura intestata a un prestanome. Dopo l’identificazione il fermato si è visto sequestrare il veicolo ai fini della confisca e dovrà rispondere dei reati di guida senza patente, resistenza a pubblico ufficiale e per violazione delle norme sull’immigrazione.

