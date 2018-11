Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 novembre i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Malore in codice giallo per una giovane

Una 36enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Saronno intorno alle 21.30 mentre si trovava in via S. Giuseppe a Saronno. La giovane è poi stata trasportata in codice giallo al nosocomio saronnese.

Intossicazione

Una ragazzo di 28 anni è stata soccorso poco prima delle 23 dalla Croce Azzurra di Buscate per un’intossicazione. Al momento non è ancora chiara la natura di questa. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Busto Arsizio per accertamenti.

Scontro di gioco

Alle 23 a Legnano, nel centro sportivo di via Monte Rosa, due giovani di 27 e 28 anni si sono scontrati. Sul posto due ambulanze per soccorrerli: la SOS di Ubaldo e la Croce Rossa di Busto Arsizio. Entrambe hanno trasportato i giovani all’ospedale di Legnano per accertamenti.

Incendio a Vanzaghello

Poco dopo l’1.30 a Vanzaghello, in Corso Italia, è scoppiato un incendio. Sul posto la Croce Rossa di Busto.

Per saperne di più leggi: Incendio in ditta, notte di paura a Vanzaghello FOTO

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Settegiorni e Settimana Eventi & News!

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Settegiorni e La Settimana: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!