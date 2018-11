Soccorsi al lavoro per una nottata di malori.

Nottata di malori

Notte di interventi per il personale della Croce Rossa. La notte è iniziata poco dopo la mezzanotte a Bollate per un primo malore ai danni di un maschio, età non nota, in via Pastrengo risoltosi con un codice verde. Più gravi invece le conseguenze della caduta da moto avvenuta poco prima delle 3.20 in via Nazaro Sauro a Caronno Pertusella, con un 17enne trasportato in codice giallo all’ospedale di Garbagnate. Una ventina di minuto dopo a Legnano, ambulanze in piazza mercato in soccorso di un uomo di 31 anni per una grave intossicazione etilica, chiamate con un codice rosso poi passato a un giallo con trasporto all’ospedale di Castellanza. Così come per il malore che alle 4.34 ha colpito a Parabiago un 46enne lungo il Sempione e trasportato appunto in giallo all’ospedale di Legnano. L’ultimo intervento della nottata ad Abbiategrasso, alle 7.15, in via Gramsci per un altro malore, a una donna di 54 anni, portata a Magenta in codice giallo.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE