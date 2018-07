Alcol e incidenti, feriti e malori.

Notte di alcol e incidenti

Notte di grande lavoro per i soccorritori del territorio chiamati per malori da alcol e incidenti ma anche aggressione e ferita.

Schianti tra vetture

Schianto tra due auto a Legnano: è successo in via Parma, poco prima delle 22. Due le persone coinvolte: un 23enne e una 28enne. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa e la Polizia locale. Entrambi sono stati portati al pronto soccorso con lievi contusioni.

Incidente anche a Castellanza: due le auto coinvolte, andate distrutte, in via San Giovanni. E’ successo poco prima della mezzanotte: in ospedale, in codice giallo, due 28enni. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa Saronno e della Croce Rossa Legnano, l’automedica, carabinieri e vigili del fuoco.

Spavento, a Legnano, per un giovane caduto dalla bici lungo la trafficatissima Sp12: era quasi la una di stanotte e il 18enne è stato portato, in codice vere all’ospedale dalla Croce Azzurra Caronno.

Altro schianto a Origgio: erano le 20.50. Due le auto coinvolte: la Croce Azzurra di Caronno ha trasportato in ospedale, in codice verde, un 21enne con lievi contusioni.

Incidente anche nel Rhodense: precisamente a Pregnana, alle 22.50. Qui un 17enne è caduto dalla sua moto. Sul posto la Misericordia Arese, per lui serata al pronto soccorso in codice verde.

Caduto dalla moto, e si è temuto il peggio, anche per un 53enne: è successo a Caronno Pertusella, in via Asiago, intorno alle 23. Sul posto l’Azzurra Caronno, l’uomo è stato portato in ospedlale in codice giallo.

Incidente anche a Vittuone: era la 1.30 quando in via Milano si sono scontrate due auto. La Croce Bianca Sedriano ha condotto un 41enne all’ospedale, in codice verde.

Auto fuori di strada a Pero: è successo alle 2.15 lungo il Sempione. Ferito un 42enne, portato in codice verde all’ospedale da Rho Soccorso. Sul posto anche i carabinieri.

Auto ribaltata a Cornaredo: erano le 4 quando, per cause da accertare, la vettura è finita con le ruote per aria. Cinque le persone coinvolte: un 18enne, un 19enne, due 22enni e una ragazza di 23 anni. Sul posto due ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco. Per i feriti solo un grande spavento e niente trasporto in ospedale.

Troppo alcol

Ha alzato un po’ troppo il gomito il giovane soccorso a Parabiago, precisamente in Piazza Indipendenza nella frazione di Villastanza, intorno alle 22.30. A prendersi cura di lui i soccorritori della Croce Rossa che l’hanno portato in ospedale in codice verde. Ubriaco anche un uomo a Legnano: era la 1.30 in vicolo Corridoni. Le sue condizioni sembravano gravissime: la Croce Rossa è arrivata in codice rosso. Poi è stato portato al pronto soccorso in codice giallo.

Alcol la causa anche del malore accusato da una 19enne a Rho intorno alla 1.40: la giovane era in via Europa, è stata soccorsa dalla Misericordia Arese e portata in ospedale in codice verde.

Uomini aggrediti

Momenti di paura in via Magenta a Canegrate: intorno alle 23.30 due uomini sono rimasti al centro di un’aggressione. Si trattava di un 25enne e di un 34enne. Entrambi soccorsi dalla Croce Rossa, sono finiti al pronto soccorso in codice verde.

Colpiti da malore

Grande spavento a Castano Primo per un’anziana colta da malore. Erano le 23 in Piazza Mazzini. La donna, che sembrava molto grave, ha ricevuto le prime cure dalla Croce Azzurra di Buscate, arrivata in codice rosso, che l’ha poi trasportata all’ospedale di Legnano in codice verde. Lieve malore, a Rho, per un 38enne che si trovava in un esercizio pubblico di via Pertini. Era mezzanotte. Sul posto RhoSoccorso, per lui le cure dei medici,in codice verde, all’ospedale. Stesso copione, ma con l’intervento della Misericordia Arese, in via Sauro nella frazione rhodense di Mazzo: qui a non sentirsi bene è stato un 43enne.

Sembravano invece gravissime le condizioni della 42enne che, intorno alle 0.30, si è accasciata al suolo in un esercizi pubblico di viale Lombardia a Inveruno. Sul posto Azzurra Cuggiono e automedica. Alla fine un sospiro di sollievo e la non necessità di portarla in ospedale.

Malore anche a Caronno Pertusella: sempre intorno alle 0.30, a star male è stata una 28enne in via Pola. La Croce Rossa di Saronno l’ha portata, in codice verde, all’ospedale.

Giovane ferito

Giovane ferito invece a Origgio: per cause da accertare con chiarezza, intorno alla 1.40, un 19enne ha riportato una ferita a una mano in via Saronnino. Sul posto carabinieri e Sos Uboldo, è finito in ospedale in codice verde.

