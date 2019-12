Nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 dicembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

Notte alcolica: molti giovani in ospedale

Un uomo di 33 anni è stato portato all’ospedale San Carlo dopo aver abusato si alcol intorno alle 21.44. L’uomo si trovava in via Piva a Cornaredo quando è stato soccorso dall’ambulanza di Novate. Stessa sorte per una 22enne soccorsa dalla Croce Azzurra in via Cavallotti ad Abbiategrasso poco dopo l’1 e portata al nosocomio di Magenta. Intossicazione etilica anche per un 23enne. Il giovane intorno alle 2 si trovava in via Repubblica a Novate Milanese quando è stato soccorso dall’ambulanza e portato all’ospedale di Paderno Dugnano.

Incidente tra due auto

Coinvolti tre giovani tra i 18 e 21 anni in un incidente stradale tra due auto in via Morelli a Olgiate Olona. Sul posto due ambulanze che, dopo i primi accertamenti, hanno deciso per il trasporto dei ragazzi negli ospedali di Busto Arsizio e Legnano, rispettivamente in codice giallo e verde.