Notte all’insegna dei soccorsi per intossicazioni etiliche: ecco gli interventi avvenuti nella notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo 2019.

Notte all’insegna dell’alcol: gli interventi

Erano solo le 22.04 quando, a Saronno in piazza Libertà, i soccorritori sono dovuti intervenire per prestare aiuto a un uomo di 40 anni per intossicazione etilica. Per fortuna il 40enne non era grave ed è stato trasportato in ospedale in codice verde. Sempre Saronno e sempre malori a causa dell’alcol. Questa volta l’ambulanza è arrivata per un ragazzo di 22 anni che si è sentito male all’1.52 in via Gaudenziano. Per il giovane, per fortuna, non è stato nemmeno necessario il trasporto in nosocomio. Più grave invece la situazione a San Vittore Olona, quando poco dopo le 2 di notte i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, supportati da un’automedica, sono giunti per aiutare un uomo di 32 anni, che ha accusato malori a causa di un’intossicazione etilica. I soccorsi sono giunti in codice rosso e il 32enne è stato trasportato in ospedale in giallo. Intervento anche a Tradate all’1.41, dove in via Carducci, i soccorritori hanno prestato aiuto a una 54enne con un’intossicazione etilica. La donna è stata accompagnata in ospedale in codice giallo.

Malori notturni

A sentirsi male, poco dopo le 21.30, una donna di 30 anni a Rescaldina in via Togliatti. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, la Croce Rossa di Legnano, che ha trasportato la donna – non in gravi condizioni – all’ospedale. Soccorritori giunti per aiutare un uomo di 74 anni che ha accusato un malore anche a Saronno, all’impianto sportivo di via Colombo, intorno alle 22. Il 74enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sembrava una situazione abbastanza grave anche quella a Buscate, quando intorno alle 2.30 in piazza della Filanda, una ragazza di 28 anni si è sentita male. Sul posto i volontari dell’Azzurra Buscate, che hanno portato la giovane in ospedale in codice verde.

Mortale a Cornaredo

Un tragico incidente stradale si è verificato alle 4.45 di oggi a Cornaredo in via San Gottardo. Un ragazzo di 29 anni è morto, l’amico è grave in ospedale.

