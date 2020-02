Tre interventi hanno caratterizzato la nottata degli uomini del 112 e dei Carabinieri, con una peculiarità: si è trattato sempre di aggressioni e due casi sono avvenuti ad Abbiategrasso

Le aggressioni ad Abbiategrasso

La prima chiamata è partita poco dopo mezzanotte. In viale Serafino dell’Uomo di Abbiategrasso è stato aggredito un ragazzo di 26 anni, per un evento violento dalle dinamiche ancora da chiarire sul quale indagano i Carabinieri della Compagnia. Partito l’intervento in codice giallo, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Magenta dove i medici hanno evidenziato ferite di lieve entità. Due ore dopo, altra chiamata sempre da Abbiategrasso: questa volta i carabinieri hanno raggiunto via Mazzini per un secondo evento violento che ha interessato un uomo di 38 anni e uno di 45: anche in questo caso c’è stato il trasporto all’ospedale di Magenta ma anche in questo caso le ferite riportate non sono gravi

L’aggressione a Baranzate

La notte delle aggressioni è terminata a Baranzate, precisamente alle 2.26. Questa volta i Carabinieri della Compagnia di Rho si sono recati in via Milano dove l’evento violento ha interessato un uomo di 55 anni, poi portato all’ospedale Sacco di Milano

