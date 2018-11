Due aggressioni nel bollatese

Notte di aggressioni

Notte caratterizzata da due aggressioni quella appena trascorsa di malori e incidenti nel nostro territorio. Paura ieri sera a Baranzate. Erano circa le 2 quando i carabinieri sono dovuti intervenire in via Gorizia per l’aggressione ai danni di una persona. Aggressione anche nel Comune di Cesate. Erano da poco passate le 5 quando un uomo di 28 anni è stato aggredito in via Dei Mille e successivamente soccorso e medicato sul posto dal personale della Croce Azzurra di Caronno Pertusella.