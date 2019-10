Numerosi interventi nella notte, tra intossicazioni, incidenti, risse e aggressioni.

Notte di bagordi, gomiti alzati e soccorsi in azione

Nessun riposo stanotte per il personale del 112. Primo intervento della nottata a Castellanza in via Olgiate per la prima intossicazione etilica del venerdì sera di una ragazza di 28 anni non trasportata in ospedale. Due feriti poco dopo, all’1.50, nel tratto Lissone Muggiò-Lissone Desio della SS336 per un incidente contro ostacolo di un’auto. due i ragazzi a bordo di 24 e 25 anni, portati in ospedale in codice verde.

Ubriachi per tutta la notte

Nulla di grave alle 2.01 in piazza Monte Grappa a Legnano, dove un 71enne cadendo a terra è stato soccorso dai sanitari che non hanno ritenuto necessario il trasporto in ospedale. In ospedale a Legnano con codice verde, invece, il 18enne che pochi minuti dopo, alle 2.05, è stato soccorso in via Asiago a Cerro Maggiore per un’intossicazione etilica. Malore invece a Saronno, alle 2.35, in via Milano. Vittima un uomo di 45 anni, trasportato con codice verde al Policlinico di Milano. Un’ora di pausa, e alle 4.21 ambulanza chiamata in via San Domenico a Legnano per un’altra intossicazione etilica da parte di un maschio di età non nota che non ha richiesto il trasporto in ospedale.

Incidente, rissa e aggressione

Paura alle 4.52 lungo la Pedemontana, nel tratto fra Cislago e il raccordo con la A9, dove un’auto con a bordo una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 22 è uscita fuori strada. nessuna ferita grave, i due sono stati trasportati in ospedale a Saronno per accertamenti. Nessuna necessità di trasporto anche alle 6.30 a San Giuliano Milanese, col 112 intervenuto in via Giolitti davanti alla tabaccheria per una rissa da cui un ragazzo è uscito leggermente ferito. Codice verde e ambulanza a Legnano alle 6.33 in via De Gasperi per un’altra intossicazione etilica, e alle 6.30 a Caronno Pertusella in corso Vittoria per un incidente contro ostacolo che ha ferito due ragazze di 20 e 16 anni. Ultimi soccorsi alle 7.17 a San Giuliano Milanese: aggressione in via Papa Giovanni XXIII, vittima un 44enne che è stato portato a San Donato Milanese in codice verde.

