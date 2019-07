Notte di botte ma anche incidenti e malori. Altra notte di grande lavoro per i soccorritori della nostra zona.

Notte di botte ma non solo

Notte di botte quella appena trascorsa. Momenti di paura a Rho: una ragazza è stata aggredita mentre si trovava in via Ariosto. Erano circa le 23.15. Sul posto l’ambulanza di Rho Soccorso e la Polizia di Stato, la giovane è stata condotta, in codice verde, all’ospedale cittadino.

Aggressione anche a Vermezzo con Zelo, Villaggio Ravello: qui, a rimanere ferito mentre si trovava in un esercizio pubblico di via Verdi, un 23enne. Sul posto è intervenuta l’Azzurra Abbiategrasso e i carabinieri. Era da poco passata la una di notte. Il giovane è stato portato all’ospedale di Rozzano.

E paura anche a Origgio per un’aggressione con 4 persone rimaste ferite: erano circa le 3 di questa notte, sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno, l’Azzurra Caronno e i carabinieri. Rimasti feriti una 19enne e una 26enne oltre che un 23enne e un 48enne. Per loro trasporto, in codice verde, all’ospedale di Saronno.

Persone cadute a terra

Sirene anche a Nerviano. E’ successo ieri sera, poco prima delle 23.30. Una donna, 59 anni, è infatti caduta mentre si trovava in via Legnano. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Rossa di Legnano che l’ha trasportata, in codice verde, alla Mater Domini di Castellanza.

Stesso copione a Olgiate Olona: qui una 60enne è finita a terra mentre si trovava in un esercizio pubblico di via Roma. Era da poco passata la mezzanotte. E’ intervenuta la Croce Rossa di Busto Arsizio: anche per lei fine nottata al pronto soccorso.

Schianti sulle strade

Incidente tra auto a Vanzaghello. Mancava poco alla una di questa notte quando due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrare in via Roma. Qualcuno sembrava essere rimasto ferito, così è partita la chiamata al 118. Sul posto, in codice giallo, è arrivata la Croce Azzurra di Buscate insieme ai carabinieri. Il conducente di uno dei veicoli, un 52enne, dopo le prime cure, non ha necessitato del trasporto in ospedale.

Paura sulla strada anche a Rho, precisamente in via Mascagni. Poco dopo la mezzanotte un 20enne è infatti caduto dalla sua moto. A prendersi cura di lui è stato Rho Soccorso che l’ha portato, in codice verde, all’ospedale della città.

Caduta dalla moto anche a Cuggiono, poco dopo le 2 di notte. E’ successo in via Somma, il centauro, un 38enne, è stato soccorso dalla Croce Azzura di Buscate e automedica (sul posto anche i carabinieri), poi condotto in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Si è schiantato contro un marciapiede invece l’automobilista di 21 anni che, alle 5.15, viaggiava su via Luraghi ad Arese: soccorso dall’Azzurra di Caronno, per lui niente trasporto in ospedale ma sono un grosso spavento.

Interventi per malori

Malore a Nerviano. Era circa la 1.30 di questa notte quando una 34enne ha iniziato a non sentirsi bene. Si trovava in via Pascoli. A soccorrerla è stata la Croce Rossa che l’hai poi condotta, in codice giallo, all’ospedale di Legnano.

Malore anche a Rho. Qui a stare male è stata una donna di 50 anni che si trovava in via de Amicis. Dopo le prime cure ricevute dal 118, è stata portata in codice verde all’ospedale San Giuseppe di Milano. E’ successo poco prima delle 21. Una 32enne si è sentita male anche in via Borromeo, in un esercizio pubblico: erano circa le 5, in suo soccorso la Misericordia di Arese e automedica, che l’hanno portata in ospedale in codice giallo.

Lieve malore anche a Cornaredo, in via Milano. La Croce Verde Novate, intorno alle 21.30, ha soccorso un 55enne poi trasportato, in codice verde, all’ospedale di Rho.

Al pronto soccorso dell’ospedale di Rho, codice verde, è finita una 23enne che non si è sentita bene intorno alla una e trenta di notte: si trovava in un esercizio pubblico di via Roma, a prendersi cura di lui Rho Soccorso che l’ha portata al pronto soccorso di Rho.

Una ragazza si è ferita invece a Corbetta. Erano da poco passate le 22.30 quando le sirene dalla Croce Bianca di Sedriano si sono sentite lungo via Cascina Nuova. La 25enne è stata portata, in codice verde, all’ospedale di Magenta. Sul posto anche i carabinieri.

Troppo alcol

Aveva bevuto un po’ troppo invece il 28enne soccorso in Corso Europa a Rho, intorno alle 3.30. Soccorso dalla Misericordia di Arese, per lui nessun trasporto in ospedale.

